أثر على ملايين المستخدمين حول العالم.. عُطل عالمي يضرب منصة يوتيوب

أعلنت منصة يوتيوب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن حل مشكلة أثرت في خدمات بث الفيديو لملايين المستخدمين حول العالم.

وتضمن البيان، أن الحساب الرسمي ليوتيوب على "X" أوضح: "أن المستخدمين أصبح بإمكانهم تشغيل المقاطع عبر يوتيوب ميوزيك ويوتيوب تي في ومنصته الرئيسية.

ولم يتم ذكر سبب المشكلة في المنشور.

يذكر أن آلاف المستخدمين حول العالم أبلغوا عن انقطاعات وعطل بالخدمة وفقًا لموقع Downdetector.

وأظهر الموقع أن الانقطاعات رُصدت في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بشكل بارز.

وتشير التقارير إلى وجود تأثير واسع على الخدمات في هذه الدول قبل إعلان الحل من يوتيوب.