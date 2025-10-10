ما هو تطبيق "Sora" الذي تخطى مليون تنزيل خلال خمسة أيام؟

تجاوز تطبيق "Sora"، لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي ومشاركتها من شركة "OpenAI"، مليون عملية تنزيل في أقل من خمسة أيام منذ إطلاقه، محققا عمليات تنزيل أسرع من تطبيق "شات جي بي تي" عند الإطلاق، رغم أنه متاح عبر الدعوات فقط، بحسب تصريحات بيل بيبلز، رئيس التطبيق.

ما هو تطبيق"Sora"؟

أطلق "OpenAI" تطبيق "Sora" لنظام iOS في 30 سبتمبر، ليتيح للمستخدمين تصفح مجموعة من مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع خاصة بهم باستخدام نموذج "Sora 2" الجديد.

ويتيح التطبيق إدراج صور المستخدم أو صور أصدقائه في مقاطع الفيديو عبر ميزة "Cameos". كما يسمح لمستخدمي التطبيق بتحديد كيفية استخدام صورهم، بعد أن أثار التطبيق ردود فعل سلبية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وبحسب OpenAI، يمثل "Sora" جيلا جديدا من التطبيقات الاجتماعية التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ومشاركة المحتوى، معتمدا على نموذج Sora 2 لتوليد مقاطع فيديو قصيرة من أوامر نصية، وتصميم أفاتار يحاكي ملامح المستخدم وصوته، ومشاركة الإبداعات مع المجتمع داخل التطبيق.

منافسة مع تيك توك وميتا

مع دخول "Sora" ساحة المحتوى الاجتماعي، تواجه OpenAI منافسة مباشرة من منصات كبيرة مثل تيك توك و"ميتا"، التي أطلقت قسم الفيديو التوليدي "Vibes"، بالإضافة إلى شركات ناشئة متخصصة مثل Runway AI وMidjourney.

إمكانيات تقنية متقدمة

جاء نموذج "Sora 2" بقدرات محسّنة لمعالجة تحديات توليد الفيديو، بما يشمل الالتزام بقوانين الفيزياء وحركة السوائل والجاذبية، وتحسين دقة تنفيذ الأوامر النصية المتتابعة، وتوليد أصوات ومؤثرات صوتية متزامنة بعدة لغات، ما يجعله أداة جذابة لصناع السينما.

قيود لمواجهة التزييف العميق

لمواجهة المخاوف المتعلقة بالتزييف العميق، فرضت OpenAI قيودًا على الاستخدام، منها:

منع إنشاء مقاطع لشخصيات عامة دون إذن

حظر توليد فيديو اعتمادا على صورة واحدة فقط.

إضافة علامات مائية إلزامية لكل مقطع.

تعطيل خاصية تسجيل الشاشة للحد من الانتشار غير المراقب.

يتوفر تطبيق "Sora" حاليا في الولايات المتحدة وكندا فقط، ويحتل المركز الأول في متجر تطبيقات "App Store" التابع لشركة أبل.

وقال بيل بيبلز إن الفريق يعمل على مواكبة النمو المتزايد، مع توقع إضافة ميزات جديدة وحل مشكلات الإفراط في الإشراف على المحتوى قريبا.