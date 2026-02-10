لقي شخص مصرعه، وأُصيب 25 آخرين، في حادث انقلاب ميكروباص على وصلة أم قمر بمحافظة الإسماعيلية، ما استدعى استنفارًا عاجلًا من الأجهزة الطبية والأمنية.

وكان الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغًا مبدئيًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على وصلة أم قمر، فجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ونقل المصابين.

تفاصيل الإصابات

وبالانتقال والفحص، تبين وجود 25 مصابًا يعانون من كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما تم العثور على جثة شخص متوفى بموقع الحادث.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: ندى محمد عبد الحافظ (سحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، ميادة محمود عوض الله (سحجات وكدمات متفرقة)، بسمة أنور عبد الغني (كدمات وسحجات بالجسم)، فاطمة محمد عبد الله حسنين (اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس مع سحجات وكدمات)، بسملة أيمن رجب محمد (جرح قطعي بالرأس وسحجات)، حنين أيمن رجب محمد (سحجات وكدمات)، محمد السيد محمد مصيحي (جرح قطعي بالساق اليمنى مع سحجات وكدمات)، مروة الشحات علي الشحات (سحجات وكدمات)، هند محمود توفيق (اشتباه كسر بالضلوع مع كدمات)،

شيماء فؤاد سعيد (سحجات وكدمات)، داليا جمال حسن أحمد (جرح قطعي بفروة الرأس مع سحجات).

كما أُصيب كل من: رضوى جابر كمال (سحجات وكدمات)، حنين سعد محمود (سحجات وكدمات)، إيمان جابر عبد العظيم (اشتباه كسر بكف اليد اليمنى مع سحجات)، ملك محمد فتحي (اشتباه كسر بالعمود الفقري مع كدمات)، رضوى محمد فتحي، إيمان السيد علي، جنى بكر علي حسنين، نورا رجب عبد الحديد، مها سمير عوض الله، سلمى غريب محمود، فاطمة ناصف مطاوع، آية محمد عطية، تيسير محمد صبحي، شيماء سمير عبد الرحيم السيد، وجميعهم يعانون من سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى مصاب مجهول الهوية.

إجراءات الإسعاف والأمن

وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم جميعًا إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.