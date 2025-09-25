

وكالات

أعلنت "جوجل" عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتكون بمثابة مدرب مباشر داخل اللعبة، إذ لم يعد اللاعبون بحاجة إلى إيقاف ألعابهم والبحث عن مقاطع فيديو تعليمية على "يوتيوب" لتجاوز المراحل الصعبة.

الميزة التي تحمل اسم Sidekick هي نسخة مخصّصة للألعاب من نظام الذكاء الاصطناعي جيميني، إذ تستخدم خاصية مشاركة الشاشة لفهم سياق اللعبة وتقديم إرشادات فورية.

وتشمل الميزة استراتيجيات للفوز ونصائح للتغلب على المواقف المعقدة، إضافة إلى دعم صوتي لحظة بلحظة، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

وبحسب الشركة، ستتوفر الميزة خلال الأشهر المقبلة لمجموعة مختارة من الألعاب، لتمنح اللاعبين تجربة أكثر سلاسة من دون الحاجة للخروج من اللعبة أو فتح تطبيقات أخرى.

وبالتوازي مع ميزة Sidekick، كشفت "جوجل" عن واجهة Play Games Sidekick، التي يمكن الوصول إليها بالسحب من الحافة اليمنى للشاشة، حيث تمنح اللاعبين وصولًا سريعًا إلى المدرب الذكي والتنبيهات المتعلقة باللعبة.

كما تعمل الشركة على تطوير ملف تعريف موحّد للاعبين على مستوى المنصة، يتيح متابعة الإحصائيات والإنجازات عبر مختلف الألعاب، مع إمكانية إنشاء صور رمزية Avatars جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أيضًا إطلاق دوريات "جوجل بلاي" الجديدة، حيث يمكن للاعبين تحدي بعضهم البعض والفوز بنقاط إضافية.

وستكون البداية مع لعبة Subway Surfers بين 10 و23 أكتوبر المقبل، وفقا للعربية.