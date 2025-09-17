"تيك توك" في أمريكا.. إدارة جديدة لتشغيل التطبيق بالولايات المتحدة



وكالات

ذكرت تقارير صحفية، أن مفاوضات أمريكية –صينية حققت تقدمًا كبيرًا بشأن مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة، مع اقتراب التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء كيان أمريكي جديد لتشغيل التطبيق، يملك فيه مستثمرون أمريكيون نحو 80% من الحصة، فيما يحتفظ المساهمون الصينيون بالنسبة المتبقية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن التحالف الأمريكي يضم شركات كبرى مثل أوراكل، وسيلفر ليك، وأندريسن هورويتز، إضافة إلى مستثمرين حاليين في الشركة الأم "بايت دانس" مثل KKR وجنرال أتلانتيك وSusquehanna International، وبموجب الاتفاق، سيكون لمجلس إدارة الكيان الجديد أغلبية أمريكية، مع تخصيص مقعد للحكومة الأمريكية.

ووفقًا للمصادر، سيُطلب من المستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة الانتقال إلى نسخة جديدة من التطبيق، تعمل بخوارزميات توصية يتم تطويرها محليًا بواسطة فريق هندسي أمريكي، مع الاستعانة بتكنولوجيا مرخّصة من "بايت دانس".

أما بيانات المستخدمين الأمريكيين فستدار عبر مراكز بيانات شركة أوراكل في تكساس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض: "توصلنا إلى اتفاق بشأن "تيك توك"، وسأتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج الجمعة لتأكيد كل شيء. شركات كبرى جدًا ترغب في شرائه".

وكانت بكين قد أبدت في وقت سابق مخاوفها من سيطرة أمريكية كاملة على التكنولوجيا المطورة في الصين، ولا سيما خوارزمية التوصية، إلا أن مسؤولين صينيين أكدوا خلال محادثات مدريد الأخيرة أنهم منفتحون الآن على "ترخيص استخدام الخوارزميات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى".

الاتفاق لا يزال قيد المراجعة من الجانبين، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، إذ يستخدم التطبيق نحو 170 مليون أمريكي.

ويأتي هذا التطور في وقت تجرى فيه ترتيبات لعقد قمة محتملة بين ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من العام الجاري، وفقا للعربية.