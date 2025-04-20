شركة هواوي تُطلق إنترنت "10 G" في الصين.. ما مميزاته؟



وكالات

أعلنت منصات وسائط صينية، أن شركة "هواوي" أطلقت بالتعاون مع China Unicom أول شبكة واسعة النطاق "10 G" في منطقة شيونجآن في مقاطعة خبي.

وجاء في مقال لمنصة Mydrivers: "تعاونت Huawei وChina Unicom بنجاح لإطلاق أول شبكة واسعة النطاق "10 G" في المنطقة الجديدة شيونجآن.

ويعتمد نشر شبكة "10 G" على أول حل تقني في العالم من نوع 50G PON، وبفضل ترقية البنية التحتية الأساسية لشبكة الألياف البصرية، ارتفعت سعة النقل للمستخدم الواحد من المستوى التقليدي القائم على الغيغابت إلى مستوى "10 G"، بينما انخفض زمن التأخير في الشبكة إلى مستوى الملي ثانية، وفقا لروسيا اليوم.

كما أن السرعة الفعلية للتنزيل بلغت 9834 ميجابت/ثانية، بينما وصلت سرعة الرفع إلى 1008 ميجابت/ثانية.

وسلط الضوء على إمكانات هذه التكنولوجيا في دعم التطبيقات والخدمات المستقبلية التي تتطلب نطاقا واسعا، مثل فيديوهات ذات جودة 8K، والتخزين السحابي، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

وبحسب بيانات منصة Fast Technology، فإن الصين تضم أكثر من مليار مستخدم لشبكات "5 G"، كما يجري تنفيذ أكثر من 18 ألف مشروع بناء لشبكات "5 G+" في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المشاريع الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل 168 مشروعا تجريبيا لتطوير شبكات "10 G".