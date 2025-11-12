مواصفات هاتف "Find X9 Pro" الجديد من أوبو قبل إطلاقه

أعلنت شركة "OPPO" عن استعدادها للكشف رسميا عن هاتفها الجديد Find X9 Pro في مصر خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025.

بطارية "Find X9 Pro"

يأتي هاتف "Find X9 Pro" الجيل الجديد من سلسلة Find الرائدة مزودا بأكبر بطارية في تاريخ سلسلة "Find" بسعة 7500 مللي أمبير ما يوفر استخداما مستمرا لمدة تصل إلى يومين.

يعمل الهاتف الجديد بمعالج "MediaTek Dimensity 9500" مبني على معمارية الجيل الثالث All-Big-Core لتحقيق التوازن المثالي بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

مواصفات هاتف "Find X9 Pro"

ويأتي الهاتف مزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة ودقة 1272 × 2772 بكسل ودعم HDR10+ وDolby Vision ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما تتراوح خيارات التخزين بين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت مع 12 أو 16 جيجابايت رام بدون فتحة بطاقة خارجية.

كاميرات هاتف "Find X9 Pro"

تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية وتشمل 50 ميجابكسل واسعة و200 ميجابكسل تليفوتو مع تقريب بصري 3x و50 ميجابكسل عدسة فائقة العرض 120 درجة والكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل واسعة.

شحن "Find X9 Pro"

يدعم الهاتف شحن سلكي بقوة 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط وشحن عكسي 10 واط ويتميز بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ويعمل بنظام التشغيل Android 16 مع دعم حتى 5 ترقيات رئيسية وواجهة ColorOS 16.

ويأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأبيض الحريري والفحمي تيتانيوم والأحمر المخملي.

وتم إصدار هاتف "Find X9 Pro" الذي يزن 224 جراما بسمك 8.25 ملم رسميا في 22 أكتوبر 2025 ومن المتوقع أن يبدأ توافره في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة.