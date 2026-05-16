قفزات قياسية في أسعار عقارات الساحل الشمالي.. وسعر المتر يصل إلى 298 ألف جنيه

كتب : محمد عبدالناصر

06:49 م 16/05/2026

أسعار عقارات الساحل الشمالي

تشهد مناطق الساحل الشمالي خلال الفترة الحالية موجة ارتفاعات قوية في أسعار الفلل والوحدات المصيفية، مدفوعة بزيادة تكلفة التنفيذ وأسعار الأراضي، إلى جانب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء العقارات الساحلية، باعتبارها أحد أهم أدوات الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال.

وفي آخر تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل" للاستشارات والاستثمارات العقارية، أكد أن متوسط أسعار المتر المربع شهد ارتفاعًا كبيرًا بلغ نحو 390% عبر مختلف المناطق وأنواع العقارات خلال الفترة بين عامي 2023 و2025.

وسجلت أسعار الفلل أعلى معدلات النمو، بزيادة بلغت نحو 519.4%، لتصل إلى حوالي 298.8 ألف جنيه للمتر المربع، تلتها وحدات التاون هاوس بنسبة 361.3%، ثم الشقق والشاليهات بنسبة 227.2%.

وشهدت المناطق الغربية، لا سيما رأس الحكمة، أسرع وتيرة نمو في الأسعار، إذ تضاعفت الأسعار تقريبًا خمس مرات، من 43,667 جنيهًا للمتر المربع في عام 2023 إلى 217,768 جنيهًا للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2025.

ومن خلال رصد الأسعار خلال الفترة الحالية، سجل سعر الشاليه بمساحة 65 مترًا نحو 5 ملايين و600 ألف جنيه بمشروع "دوس" من شركة آكام الراجحي، فيما بلغ سعر الاستوديو بمساحة 77 مترًا نحو 8 ملايين و300 ألف جنيه بمشروع "ووتر واي".

أما الكابينة في مشروع "دي باي" التابع لشركة تطوير مصر، فبلغ سعرها 9 ملايين و500 ألف جنيه بمساحة 40 مترًا، بينما وصلت الفيلا بمساحة 340 مترًا في المشروع نفسه إلى 40 مليون جنيه.

وسجل سعر المتر في مشروع "لا فيستا إيست باي" بالساحل الشمالي 250 ألف جنيه، حيث بلغ سعر التوين هاوس بمساحة 400 متر نحو 100 مليون جنيه.

كما تراوحت أسعار الشاليهات في المشروع بين 17 و25 مليون جنيه لمساحة 150 مترًا.

وفي مشروع "ساوث ميد" بمنطقة الضبعة، سجل سعر الفيلا بمساحة 198 مترًا نحو 38 مليون جنيه، فيما بلغ سعر الفيلا بمساحة 122 مترًا نحو 15 مليون جنيه.

الساحل الشمالي رأس الحكمة أسعار الفلل

