مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014

كتب : داليا الظنيني

10:35 م 10/05/2026

مي عبدالحميد

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إعلان 14 تقدم له 203 آلاف مواطن، وتم تخصيص 143 ألفاً والباقي 58 ألفاً تحت التنفيذ.

وأوضحت عبد الحميد خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن التأخير بإعلان 14 جاء بسبب كورونا والحروب وتغير سعر الصرف وتعويضات المقاولين.

وأشارت إلى أن إعلان 15 خاص بمتوسطي الدخل تم استلامه بالكامل دون متأخرين، وبقية الإعلانات ماشية في مواعيدها، وإعلان 16 موعده بداية 2027.

ولفتت إلى أن "إحنا عملنا مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل، وحوالي 32 ألف شقة لمتوسطي الدخل، ده رقم خيالي أكتر من اللي اتنفذ في 50 سنة اللي قبل 2014".

وأكدت أن هذا المشروع قومي وبتكليفات من الرئيس، وهو مستمر، مع انتهاء 810 آلاف وحدة تسليمًا فعليًا والباقي في مراحل التنفيذ.

وشددت الرئيس التنفيذية للصندوق على أن الصندوق لن يطرح إعلانًا جديدًا إلا بعد الانتهاء من تسليم المتأخرين، مع التوسع قريبًا في محور الإيجار تمهيدًا للإيجار التمليكي.

الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 مي عبد الحميد تسليم وحدات

