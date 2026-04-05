وزيرة الإسكان تتفقد الأبراج الشاطئية وطريق البوليفار وكمبوند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

كتب : أحمد الجندي

04:57 م 05/04/2026 تعديل في 04:58 م

الاسكان

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الأعمال بمشروعات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عقب جولتها بمشروعات مارينا.

وبحسب بيان صحفي، تجولت الوزيرة في الأعمال الجاري تنفيذها بأبراج (LD04)، لمتابعة الموقف التنفيذي، والاطلاع على نموذج التشطيبات وتأثيث إحدى الوحدات السكنية، بما يضمن تكامل التصميم المعماري وحسن استغلال المساحات، في ظل تمتع الأبراج الشاطئية بموقع فريد وإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للحفاظ على معدلات الإنجاز، مع التزام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة، طبقًا للخطة المستهدفة للتسليم، نظرًا لكون هذه الأبراج من أبرز المشروعات العمرانية والسكنية الفاخرة التي تمثل إضافة نوعية للتنمية بمدينة العلمين الجديدة.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان لمتابعة مدى الجاهزية النهائية لطريق البوليفار، من حيث تشطيبات الواجهات وأعمال تنسيق الموقع، وتشغيل عدد من المحال التجارية، وامتداد الممشى السياحي، بما يعكس تكامل هذا المحور الحيوي مع المشروعات السكنية به، ويعزز من كونه نموذجًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات التجارية والترفيهية في بيئة عمرانية حضارية.

كما تفقدت الوزيرة ومرافقوها أعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع. وأوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المشروع مقام على مساحة 700 فدان، ويضم نحو 7956 وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء، ويقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم كذلك محالًا تجارية إلى جانب الوحدات السكنية.

وتابعت الوزيرة إحدى المناطق السكنية المستهدفة للتسليم بالمنطقة الشاطئية داخل الكمبوند، واطلعت على جودة التنفيذ وأعمال تنسيق الموقع المحيطة بالفيلات والشاليهات والمسطحات المائية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي وفقًا للتوقيتات المحددة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الالتزام بمواعيد التسليم المقررة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في أعمال التشطيبات.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان العلمين الجديدة الأبراج الشاطئية طريق البوليفار كمبوند مزارين

