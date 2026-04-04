بدء إجراءات توصيل الغاز لملاك أراضي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

01:39 م 04/04/2026

الغاز الطبيعي

أصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة تنبيهًا لملاك أراضي بيت الوطن منطقة الأندلس (قطاعي 17 و18) بشأن توصيل الغاز.

بدء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي اعتبارًا من 5 أبريل

وأكد الجهاز أنه تم البدء في إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة، اعتبارًا من الأحد 5 أبريل الجاري، لذا يرجى التوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر الجهاز.

وتابع الجهاز: يتم سداد مبلغ 70 ألفًا و629 جنيهًا، وذلك تحت بند: جدية حجز توصيل الغاز (تحت العجز والزيادة).

وأوضح الجهاز أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع فور وصول نسبة الاشتراكات إلى 75% من إجمالي ملاك الأراضي بالمنطقة.

