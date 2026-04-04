عقد مسؤولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة تنفيذ خطة عامة لمشروعات الاستدامة والترشيد بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الوزارة تولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، في ضوء توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحة أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في التخطيط والتنفيذ.

وشددت "المنشاوي"، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخفض تكاليف التشغيل، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

خطة متكاملة للمدن الجديدة

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية وضع خطة متكاملة لترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية.

وأوضحت الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، أن مهام الوحدة تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، وضع خطط لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، وتقديم حلول للتحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق لتصبح خضراء مستدامة.

محاور عمل الوحدة المركزية

عرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للوحدة، خطة عمل الوحدة المركزية، التي تتضمن 6 مجموعات فنية تشمل الطاقة والمرافق، النقل المستدام، التطبيقات الذكية، البيئة وإدارة المخلفات، التخطيط والعمران الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ، والتحول الرقمي، والتوعية وبناء القدرات، مع التنسيق المباشر مع القطاعات المعنية بالهيئة لضمان تكامل الجهود.

خرائط المشروعات الخضراء ونماذج رائدة

كما تم استعراض نموذج لإعداد خرائط المشروعات الخضراء المستدامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، واستعراض المشروعات الجارية والمستهدفة في المدن الجديدة كنماذج رائدة لتعميم التجارب الناجحة على باقي المدن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة لترشيد الطاقة ودراسة مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الفرعية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع إعداد خرائط دورية وتقارير مرحلية عن مستوى التنفيذ والتحديات.

