تيجان وصلبان من السعف تزين كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد- (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

12:32 م 05/04/2026
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يصنعون أشكالا مبهجة من الخوص ١١
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يصنعون أشكالا مبهجة من الخوص ٦
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يصنعون أشكالا مبهجة من الخوص
    أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يصنعون أشكالا مبهجة من الخوص ٨_2

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أجواء احتفالية مبهجة بمناسبة عيد أحد الشعانين، حيث أبدع الأقباط، خاصة الأطفال، في تصميم أشكال مميزة من سعف النخيل.

إبداع في تشكيل السعف

وأبدع الأطفال في تشكيل تيجان وصلبان وأشكال متنوعة من سعف النخيل، في تقليد يعبر عن فرحة استقبال السيد المسيح، حيث تجمع الأهالي داخل ساحة الكنيسة، لالتقاط الصور التذكارية لأبنائهم وهم يرتدون تيجان السعف ويحملون الصلبان، في مشهد يعكس أجواء البهجة الروحية.

الزي الملوكي وطقوس الكنيسة

وأكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الكنيسة تحتفل بالعيد من خلال طقوس مميزة، حيث يرتدي القساوسة والشمامسة الزي الملوكي الخاص بالأعياد السيدية الكبرى، وتقام القداسات التي تتخللها دورة السعف.

رموز قبطية في الاحتفال

وأشار إلى أن المصلين يحملون سعف النخيل المضفر بأشكال رمزية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلوب المزينة، ويبدعون في تصميم أشكال متنوعة عقب انتهاء القداس، لافتًا أن عيد أحد الشعانين يُعد من أبرز المناسبات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يخلد ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعقبه بدء صلوات أسبوع الآلام التي تتسم بالطابع الروحاني الحزين حتى عيد القيامة.

