تفاصيل مشروع زهرة العاصمة للعاملين بالعاصمة الجديدة وعدد الوحدات بالمرحلة الرابعة

كتب : محمد عبدالناصر

03:00 م 25/04/2026
    مشروع زهرة العاصمة للعاملين بالعاصمة الجديدة (3)
    مشروع زهرة العاصمة للعاملين بالعاصمة الجديدة (2)

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إنه تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستيعاب جميع العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمختلف الوزارات والجهات، والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لأول عمارة، تمهيدًا لاستكمال مراحل التنفيذ في خطوة تمثل بداية فعلية للأعمال، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم للعاملين بالعاصمة الجديدة.

وأكدت وزارة الإسكان أن "زهرة العاصمة" يُعد أحد مشروعات الإسكان المخصصة للعاملين المنتقلين، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير التخطيطية والخدمية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تضم وحدات سكنية وخدمات أساسية، إلى جانب سهولة الربط بشبكة الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى العاصمة الجديدة.

بدء تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع زهرة العاصمة في مدينة بدر

أضافت الوزارة أن المرحلة الرابعة من مشروع "زهرة العاصمة" تتضمن نحو 463 عمارة، بإجمالي أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح من 103 مترًا مربعًا إلى 123 مترًا مربعًا، مع تشطيب كامل للوحدات، فضلًا عن تزويد العمارات بمصاعد كهربائية (أسانسير)، وتقع المرحلة على مساحة 268 فدانًا، لتستوعب جميع العاملين المنتقلين، الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية خلال الفترة الماضية ولم يحالفهم الحظ، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

