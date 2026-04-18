كشفت أحدث الصور الميدانية، تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال تنسيق مشروع الإسكان المتوسط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة مدينة 6 أكتوبر، في إطار استكمال مراحل التنفيذ وتحسين جودة البيئة العمرانية بالمشروع.

وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار أعمال التنسيق العام، والتي تشمل تنفيذ أعمال التسوية، وإنشاء شبكة ري متكاملة، إلى جانب زراعة المساحات الخضراء، داخل مشروع يضم 134 عمارة سكنية.

وأوضح الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية بالكامل، بما في ذلك شبكات الري الحديثة التي تضمن كفاءة استخدام المياه، فضلًا عن تغطية المناطق المفتوحة بالزراعات المناسبة، بما يعزز من المظهر الحضاري ويوفر بيئة سكنية مريحة للسكان.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى جودة الحياة داخل مشروعات الإسكان، من خلال توفير مساحات خضراء وخدمات متكاملة، بما يتماشى مع توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو تطوير مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة.

