قال المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بمناطق "جمعية مصر الجديدة التعاونية، والقادسية، والأمل، والكيلو 48" بمدينة العبور الجديدة، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 أبريل الجاري، وفقاً للمواعيد المقررة لكل منطقة.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، إلى جانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

قرعات أراضي العبور الجديدة 27 و28 أبريل

أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 أبريل الجاري، إجراء القرعات العلنية اليدوية أرقام (35، 36، 37، 38) بمقر الجهاز.

وأضاف أن القرعة رقم (35) مخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 9/4/2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، طبقاً لشرائح المساحات (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2)، وذلك يوم الإثنين 27/4/2026.

وأشار إلى أن القرعة رقم (36) مخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 9/4/2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، طبقاً لشريحة مساحة 500م2، وذلك يوم الثلاثاء 28/4/2026.

كما أشار إلى أن القرعة رقم (37) مخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 9/4/2026، بنطاق منطقة الأمل، وفقاً لشرائح المساحات (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2)، وذلك يوم الثلاثاء 28/4/2026.

وأضاف أن القرعة رقم (38) تشمل تسكين المجموعات بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بالنظام العيني، بنطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية، وتعقد يوم الثلاثاء 28/4/2026.

وأوضح رئيس الجهاز أن تسجيل الحضور سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً خلال الأيام المعلنة، على أن تُغلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، ثم تبدأ إجراءات القرعات العلنية، مع السماح بالحضور بموجب إثبات الشخصية.

اقرأ أيضًا:

