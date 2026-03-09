أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمدينة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار دعم النشاط الاستثماري والخدمي وتوفير فرص واعدة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز معدلات التنمية وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية المتزايدة بمدينة القاهرة الجديدة.

وشمل الطرح القطعة رقم (10) الواقعة في الحي الرابع بمنطقة بيت الوطن – الامتداد الشرقي بالمدينة، والمخصصة لإقامة مدرسة على مساحة 12,070 مترًا مربعًا، بسعر 23,900 جنيه للمتر.

كما تضمنت الفرص الاستثمارية قطعة أرض بالحزام الأخضر في التجمع الثالث مخصصة لنشاط تجاري ترفيهي، وتبلغ مساحتها 2,766 مترًا مربعًا، بسعر 760 جنيهًا للمتر بنظام حق الانتفاع.

وتضمنت الطروحات أيضًا القطعة رقم (B1) بمنطقة امتداد النرجس في التجمع الثالث، والمخصصة لنشاط تجاري على مساحة 623 مترًا مربعًا، بسعر 63,840 جنيهًا للمتر.

خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية:

إنشاء حساب على الموقع

تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني

اختيار المدينة والفرصة المناسبة

استعراض تفاصيل الفرص

رفع المستندات المطلوبة

تقديم الطلب إلكترونيًا

- فترة التقديم: من اليوم الأول وحتى 15 من كل شهر

- رابط التقديم: assign.newcities.gov.eg