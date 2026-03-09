إعلان

الإسكان تطرح فرصًا استثمارية جديدة في القاهرة الجديدة لإقامة مدرسة وأنشطة تجارية

كتب : محمد عبدالناصر

03:30 ص 09/03/2026

الإسكان تطرح فرصًا استثمارية جديدة في القاهرة الجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمدينة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار دعم النشاط الاستثماري والخدمي وتوفير فرص واعدة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز معدلات التنمية وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية المتزايدة بمدينة القاهرة الجديدة.

وشمل الطرح القطعة رقم (10) الواقعة في الحي الرابع بمنطقة بيت الوطن – الامتداد الشرقي بالمدينة، والمخصصة لإقامة مدرسة على مساحة 12,070 مترًا مربعًا، بسعر 23,900 جنيه للمتر.

كما تضمنت الفرص الاستثمارية قطعة أرض بالحزام الأخضر في التجمع الثالث مخصصة لنشاط تجاري ترفيهي، وتبلغ مساحتها 2,766 مترًا مربعًا، بسعر 760 جنيهًا للمتر بنظام حق الانتفاع.

وتضمنت الطروحات أيضًا القطعة رقم (B1) بمنطقة امتداد النرجس في التجمع الثالث، والمخصصة لنشاط تجاري على مساحة 623 مترًا مربعًا، بسعر 63,840 جنيهًا للمتر.

خطوات التقديم على الفرص الاستثمارية:
إنشاء حساب على الموقع
تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني
اختيار المدينة والفرصة المناسبة
استعراض تفاصيل الفرص
رفع المستندات المطلوبة
تقديم الطلب إلكترونيًا
- فترة التقديم: من اليوم الأول وحتى 15 من كل شهر
- رابط التقديم: assign.newcities.gov.eg

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية بيت الوطن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر.. الإفتاء توضح متى تبدأ كل ليلة
جنة الصائم

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر.. الإفتاء توضح متى تبدأ كل ليلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة