وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من أهمية مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع المتابعة الميدانية الدورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في المواعيد المقررة.

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة لأهالي الريف، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لاستكمال جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي احتياجات المواطنين.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات المبادرة في محافظات القليوبية ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول نسب التنفيذ لمشروعات وزارة الإسكان بتلك المحافظات، والتي تضمنت مشروعات المباني الخدمية، كالوحدات الصحية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل شبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي.

