وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بعددٍ من المحافظات

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، ورؤساء الجهات التنفيذية المعنية، ومسؤولي الوزارة، واستشاري المشروع.

استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المشروعات بعددٍ من المحافظات، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ومد وتدعيم شبكات المرافق، إلى جانب خطط استكمال الأعمال في القرى المتبقية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تسريع معدلات الإنجاز والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

ووجهت الوزيرة، بضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والشركات المنفذة والجهات المعنية، مشددةً على تكثيف العمالة بالمواقع لسرعة الانتهاء واستلام المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ومتابعة المشروعات بصفة مستمرة ودفع الأعمال.

