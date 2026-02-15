إعلان

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بعددٍ من المحافظات

كتب : محمد عبدالناصر

05:01 م 15/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعددٍ من المحافظات (4)
  • عرض 4 صورة
    وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعددٍ من المحافظات (3)
  • عرض 4 صورة
    وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعددٍ من المحافظات (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، ورؤساء الجهات التنفيذية المعنية، ومسؤولي الوزارة، واستشاري المشروع.

استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المشروعات بعددٍ من المحافظات، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ومد وتدعيم شبكات المرافق، إلى جانب خطط استكمال الأعمال في القرى المتبقية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تسريع معدلات الإنجاز والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

ووجهت الوزيرة، بضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والشركات المنفذة والجهات المعنية، مشددةً على تكثيف العمالة بالمواقع لسرعة الانتهاء واستلام المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ومتابعة المشروعات بصفة مستمرة ودفع الأعمال.

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

راندة المنشاوي حياة كريمة المجتمعات العمرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
جنة الصائم

هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. نهاية الشوط الأول
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق