وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات وتحسين الخدمات أولوية

كتب : محمد عبدالناصر

02:55 م 11/02/2026
وصلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبالها قيادات الوزارة، إلى جانب جمع من العاملين. جاء ذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء.

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية لتولي مسئولية وزارة الإسكان، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، وحرصها على العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية التي يشهدها قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تضافر الجهود بين جميع قطاعات الوزارة وهيئاتها التابعة، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تسريع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت الوزيرة على سعادتها بالتواجد في بيتها وزارة الإسكان مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز آليات المتابعة والتنسيق، ودعم الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يحقق تطلعات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وقد أعرب العاملون بالوزارة عن سعادتهم بتوليها المسئولية، كأحد أبناء وزارة الإسكان مؤكدين ثقتهم في خبرتها وكفاءتها، ومعبرين عن تطلعهم للعمل تحت قيادتها خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف قطاعات الوزارة.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان الموظفين

