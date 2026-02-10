إعلان

صور.. حملات ليلية مفاجئة لضبط مخالفات بناء بأكتوبر الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

12:21 م 10/02/2026
أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن استمرار الحملات الأمنية والميدانية المكثفة للتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء والإشغالات، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي محاولة لفرض واقع عشوائي بالمدينة.

وقاد المهندس بيشوي يعقوب، نائب رئيس الجهاز للتنمية، حملة ليلية مفاجئة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة في مهدها بإحدى القطع السكنية. وقد تضمنت نتائج الحملة، الإزالة الفورية وفك الأخشاب وإزالة أعمدة خرسانية كانت قيد الصب بالمخالفة للتراخيص الصادرة، وضبط ومصادرة خلاطة وونش وكافة المعدات المستخدمة في الموقع، وإيداعها بمقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة لإعمال القانون ضد المخالفين.

أشار المهندس محمد عبدالمقصود إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية والمواجهة الحاسمة للعشوائية ومنع تحويل المناطق السكنية إلى أنشطة مخالفة.

وبحسب بيان، ناشد نائب رئيس الجهاز المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، وتجنب القيام بأي أعمال دون ترخيص تجنباً للمساءلة القانونية ومصادرة المعدات، مؤكداً أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة.

