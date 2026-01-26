ننشر نص رسائل نتيجة سكن لكل المصريين 7

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بداية إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7، والذي تم الإعلان عنه خلال الفترة من 28/7/2025 حتى 28/8/2025.

وجاء نص الرسائل على النحو التالي:

1- طلبكم بإعلان المُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين 7 خارج أولوية المشروعات تحت الإنشاء، علماً أن تحديد الأولوية تم في ضوء البيانات المسجلة من جانبكم، وعليه يرجى التوجه لأحد مكاتب البريد لاسترداد مقدم جدية الحجز. على أن يتم الاحتفاظ بإيصال البريد الخاص بالاسترداد حتى يكون لكم الأولوية في إعلانات الصندوق القادمة."

2- طلبكم بإعلان المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 داخل أولوية المشروعات تحت الإنشاء، علماً أن تحديد الأولوية تم في ضوء البيانات المسجلة من جانبكم، على أن تطبق الشروط والأحكام.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن موقف الأولويات المزمع الإعلان عنه هو موقف مبدئي تم تحديده في ضوء البيانات المسجلة من جانب العملاء المتقدمين، وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي بالقبول أو الرفض بمجرد الانتهاء من فرز الطلبات والانتهاء من مراجعة تحققات قواعد البيانات المتكاملة للدولة

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن ترتيب الأولويات تم على النحو التالي:

(أولاً) المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة ضمن محور الوحدات السكنية تحت الإنشاء للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فقد تم إجراء ترتيب للأولويات للمتقدمين في 6 مدن تجاوز عدد المتقدمين عليها عدد الوحدات المطروحة وذلك بإجمالي 98464 عميل مقابل 30600 وحدة سكنية، وذلك على النحو التالي:

- بدر بمحافظة القاهرة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 3071 عميل مقابل 2688 وحدة سكنية.

- حدائق العاصمة بمحافظة القاهرة بلغ عدد المتقدمين 45613 عميل مقابل 6000 وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 22673 عميل مقابل 4992 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 19749 عميل مقابل 14376 وحدة سكنية.

- مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بلغ عدد المتقدمين 3158 عميل مقابل 1224 وحدة سكنية.

- مدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 4200 عميل مقابل 1320 وحدة سكنية.

- أما فيما يخص باقي المدن الجديدة والبالغ عددهم 11 مدينة جديدة فسوف يتم استيعاب كافة طلبات الحاجزين بإجمالي عدد 38359 عميل وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.

(ثانياً) تم ترتيب أولويات المتقدمين بمشروعات المحافظات الجاهزة للتسليم، حيث جاء العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5) من فئة منخفضي الدخل في ترتيب أولوية التعامل على المشروعات المتاحة وفقاً لما سبق طرحه بكراسة الشروط، ثم تم إجراء ترتيب للأولويات لباقي المتقدمين لأول مرة حيث تبين وجود عجز في مركز بني سويف بقرية بني سليمان خلف الشونة للوحدات بمساحة 90م2 للوحدة للعملاء المتقدمين (لأول مرة) والعملاء متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلان سكن 5 بإجمالي عدد 1606 عملاء، وبقرية العلالمة للوحدات بمساحة 90م2 للعملاء المتقدمين (لأول مرة) فقط بإجمالى عدد 509 عملاء.

أما فيما يخص باقي المدن/المراكز المطروحة بمشروعات المحافظات جاهزة للتسليم والبالغ عددهم 25 مدينة/مركز فسوف يتم استيعاب طلبات العملاء الحاجزين جميعاً بإجمالي عدد 4751 عميلاً، وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.

(ثالثاً) تم ترتيب أولويات المتقدمين بمشروعات المحافظات تحت الإنشاء، حيث جاء العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5) من فئة منخفضي الدخل في ترتيب أولوية التعامل على المشروعات المتاحة وفقاً لما سبق طرحة بكراسة الشروط، ثم تم إجراء ترتيب للأولويات لباقي المتقدمين لأول مرة حيث تبين وجود عجز في 3 مدن فقط وهي: الدلنجات 90م2، جمصة (الشيخ زايد) 75م2، جمصة (الشيخ زايد) 90م2، وذلك للعملاء المتقدمين (لأول مرة) فقط بإجمالى عدد 7388 عميلا.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة