عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "CSCEC" الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بتأكيد أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات وفي أسرع وقت، بما فيها أعمال الفنادق.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية، وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، وموقف تنفيذ تنسيق الموقع والمنطقة الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب موقف التشغيل والموقف الخاص بالتشطيبات المتبقية.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م²، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م²، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، بالإضافة إلى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري).

ويضم البرج الأيقوني أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى وحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م².

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بدفع الأعمال المتبقية للتنفيذ حتى الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، وتحقيق المستهدفات والرؤية الواضحة للتسليمات النهائية، بجانب إجراءات أعمال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

ثم اطلع المهندس شريف الشربيني على معدلات التنفيذ وأعمال الواجهات وأعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات والبنية التحتية وتنسيق الموقع بمشروع أبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م²، و4 أبراج بارتفاع 200 متر (56 دورًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م²، حيث طالب الوزير بتكثيف الأعمال بالمشروع بوجه عام، وواجهات الأبراج بشكل خاص، بجانب الضغط في أعمال تنسيق الموقع والروف.

كما تابع وزير الإسكان نسب الأعمال التصميمية والتنفيذية لبحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، والتي تتوسط أبراج "داون تاون" الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 7 جزر و11 لاجونًا، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المماثلة على مستوى العالم. وفي هذا الإطار، وجه الوزير بدفع العمل بالمشروع للانتهاء من تنفيذه في التوقيتات المحددة.