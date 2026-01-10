كتب- محمد عبدالناصر:

أجرت النقابة العامة للمهندسين، قرعة علنية، لبيع 96 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن- عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة القرعة، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم- وكيل اللجنة، والمهندسة زينب شاور- مقرر اللجنة، والمهندس خالد توكل- مقرر مساعد اللجنة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المهندسين.

خلال كلمته، رحَّب المهندس طارق النبراوي، بالمشاركين في القرعة، متمنيًا التوفيق لهم جميعًا، مؤكدًا أن طبيعة القرعة تفرض وجود فائزين وآخرين لم يحالفهم الحظ، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من الوحدات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يتيح فرصة أخرى للمهندسين غير الفائزين في هذه المرحلة.

وأوضح "النبراوي"، أن مشروع بارادايس يتمتع بخصوصية، كونه أحد المشروعات الأساسية الهادفة إلى تدعيم صندوق معاشات النقابة، موضحًا أن هيئة مكتب النقابة حرصت على إدارة عملية الاقتراع بأقصى درجات الشفافية والدقة، مختتمًا حديثه بتمنياته التوفيق للجميع.

من جانبه، أشار الدكتور هشام سعودي، أن هناك فرصًا أخرى بمشروع بارادايس، حيث ستتوافر وحدات أخرى ضمن مراحله المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات إسكان متنوعة في مدن أخرى، مثل أكتوبر والعبور، إلى جانب مشروعات جديدة جارٍ العمل عليها، موضحًا أن لجنة الإسكان تستهدف تلبية احتياجات جميع فئات المهندسين من الوحدات السكنية، سواء منخفضة أو متوسطة أو متميزة، مهنئًا الحضور بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحمل الخير للجميع.

فيما أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، أن القرعة تستهدف بيع وتخصيص 96 وحدة سكنية بمشروع بارادايس بالقاهرة الجديدة، بما يوفر فرصًا جيدة لعدد كبير من المهندسين، مؤكدًا أن دور النقابة يرتكز على دعم أعضائها، مع الاهتمام البالغ بملف صندوق المعاشات، باعتباره الهدف الأسمى للنقابة، قائلًا: "الجميع يتكاتف من أجل هذا الصندوق"، مشددًا على أن المهندسين الذين سبق حصولهم على وحدات إسكان تابعة للنقابة في قرعات سابقة تم استبعادهم لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأعضاء.