مراسي البحر الأحمر.. إعمار تطلق مدينة سياحية جديدة بالقرب من الغردقة -صور

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت شركة إعمار مصر، تفاصيل مشروعها الجديدة في البحر الأحمر "مراسي البحر الأحمر"، والذي سيتم تنفيذه على غرار مراسي الساحل الشمالي والذي يعتبر من أوى المشروعات العقارية في المنطقة.

مشروع "مراسي ريد" يقع بخليج سوما على البحر الأحمر، والمقام على مساحة 2400 فدان على الشواطئ البكر للبحر الأحمر وعلى مقربة من الغردقة، ويعتبر هذا المشروع أول توسع لإعمار على ساحل البحر الأحمر، ويستهدف تقديم نموذج متكامل لمدينة سياحية تجمع بين السكن الفاخر والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية والطبية.

وبينت الفيديوهات التي تم نشرها على موقع شركة إعمار، أن المشروع الجديد يعتمد على مارينا بحرية كبرى تكون قلب المشروع، وتضم ثلاثة مراسي دولية لتتسع لأكبر عدد من اليخوت.

ومن المقرر أن يشهد مشروع مراسي البحر الأحمر، تنفيذ عدد كبير من الفنادق، تصل لـ12 فندقًا بشكل أولي، بين فنادق مباشرة على البحر وآخرى متوسطة وعائلية.

كما يضم المشروع، عددًا من الشواطئ المميزة والتي تعتمد على لاجونز سياحية وفيلات مطلة على المياه، إلى جانب مساكن الواجهة البحرية التي تتمتع بشواطئ خاصة وإطلالات بانورامية.

ويُعد مشروع مراسي البحر الأحمر، أحدث مشروعات شركة إعمار والتي يوجد لديها العديد من المشروعات في القاهرة والساحل، مثل مراسي وسول ومفيدا ومفيدا جاردنز، وكايرو جيت وأب تاون كايرو.

اقرأ أيضًا:

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025