كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطة طموحة تستهدف المصريين المقيمين في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وقال "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، "إن فريق الوزارة حريص على تقديم العديد من المبادرات للمصريين في الخارج، ومن أبرزها مبادرة بيت الوطن".

وأضاف الوزير، أن مبادرة "بيتك في مصر" تتميز بتنوع أسعار الوحدات السكنية، مما يتيح الفرصة للمصريين في الخارج بمختلف مستوياتهم المادية للمشاركة فيها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على مشاركة المصريين بالخارج في المدن الجديدة وتوطينهم في مجتمعات عمرانية متطورة.

وتابع الشربيني أن هناك طروحات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة، موضحًا أن هذه الطروحات ستستهدف كل شرائح المصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر".

ونوه وزير الإسكان إلى أن مبادرة "بيت الوطن" تُعد من أهم وأعرق المبادرات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أنها تستهدف المصريين والعاملين بالخارج بكافة مستوياتهم.

وأشار إلى أن المبادرة العاشرة في "بيت الوطن" قد شهدت طرح 3000 قطعة أرض، تقدم لها ما يقرب من 15000 مواطن مصري بالخارج، مما يعكس الثقة الكبيرة في هذه المبادرات والإقبال المتزايد عليها.

وأكد الوزير أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدمج المصريين في الخارج في عملية التنمية الشاملة، وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية وأراضٍ في المدن الجديدة التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الإسكان والمرافق والخدمات.