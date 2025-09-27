وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقب متابعته عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، انتقل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد مشروع انشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/يوم لأغراض الري والمأخذ البحري الخاص بالمحطة، يرافقه مسئولي الوزارة وجهاز مدينة العلمين الجديدة وشركة المقاولون العرب والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار وزير الإسكان فى مستهل جولته بالمحطة إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم انتاجها.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتحلية تسعى إلى اعتماد حلول وتقنيات متقدمة لتلبية احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، مع التركيز على توطين التكنولوجيات المستخدمة، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.

وأضاف الوزير أنه يتم استخدام التقنيات الحديثة المعنية بترشيد استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، ومجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتعظيم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى مشروعات تنقية المياه وتحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي.