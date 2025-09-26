مدن العقارية: رأس الحكمة تستهدف استيعاب 2 مليون نسمة خلال 4 سنوات

شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب 2025 انعقاد جلسة نقاشية مهمة بعنوان "رأس الحكمة: الفرصة الاستثمارية الأضخم في مصر على الإطلاق"، استضافت شهاب العرابي، المدير العام – مصر، مدن العقارية الدولية.



استعرضت الجلسة ملامح المشروع الاستراتيجي العملاق الذي يقام على الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأكد العرابي أن رأس الحكمة ليست مدينة مصيفية فحسب، وإنما وجهة اقتصادية وسياحية عالمية متكاملة، تجمع بين المجتمعات السكنية الراقية، والفنادق، والمراكز التجارية والمالية، إلى جانب بنية تحتية ذكية ومشروعات خضراء، بما يجعلها منافساً قوياً لأشهر الوجهات العالمية مثل دبي وبرشلونة وميامي.

وأشار إلى أن المخطط العام لرأس الحكمة يتضمن أكثر من 310 ألف وحدة سكنية، ونحو 50 فندقاً في المرحلة الحالية من التخطيط، بالإضافة إلى مطار دولي و3 مارينا عالمية المستوى، وخطوط مواصلات حديثة تغطي المدينة بالكامل. كما يضم المشروع ملعبين للجولف، وفيلات وعمارات سكنية مطلة مباشرة على البحر، بما يخلق تجربة عمرانية متفردة على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح العرابي أن المشروع يرفع شعار "فنارة الإسكندرية" بما تحمله من تاريخ وعراقة، ليكون أيقونة تنموية تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. وأضاف: "نحن أمام فرصة تاريخية غير مسبوقة، لصناعة مستقبل اقتصادي يضع مصر في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذباً للاستثمار."

وتابع أن المشروع يستهدف استيعاب 2 مليون نسمة خلال 4 سنوات فقط، مشيراً إلى أن شركة مدن العقارية الدولية تلقت بالفعل أكثر من 3 آلاف استمارة حجز، على أن يتم طرح أكثر من 7 آلاف وحدة جديدة خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد العرابي أن رأس الحكمة يعكس رؤية الدولة المصرية في دعم التنوع الاقتصادي والاستدامة، موضحاً أن المشروع سيتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في مجالات التطوير العقاري، السياحة، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما شدد على أن البعد الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في تخطيط المدينة، عبر توفير خدمات تعليمية وصحية وثقافية متكاملة، ومساحات خضراء مفتوحة، بما يضمن للمقيمين والزوار جودة حياة مستدامة ومتوازنة.

واختتم العرابي حديثه بالتأكيد على أن مشروع رأس الحكمة يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ويضع البلاد على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية كأضخم مشروع متعدد الاستخدامات على ساحل البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 ينطلق اليوم الموافق 24 سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم. وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.