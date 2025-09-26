كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، إن العقار المصري يظل الملاذ الاستثماري الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن الطلب الحقيقي على السكن لا يزال مرتفعاً وسيظل قائماً، حيث لم يعد مفهوم "شقة العمر" ثابتاً كما كان من قبل، بل أصبح السكن يتطور بشكل مستمر وفقاً لاحتياجات الأسر من حيث العدد أو الوضع الاجتماعي.

وأضاف "صبور"، في تصريحات على هامش معرض سيتي سكيب، أن السوق يشهد تطوراً ملحوظاً في تنوع المنتجات العقارية لتلبية مختلف الشرائح، بما يضمن استدامة الطلب ويدعم التوجه نحو خلق مجتمعات متكاملة.

وكشف صبور أن اليوم الأول من معرض سيتي سكيب شهد توافدا كبيرا، مشيرا إلى أن مبيعات تصدير العقار سجلت نحو 1.6 مليار دولار هذا العام بدعم من زيادة إقبال العملاء الأجانب.

وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة هائلة للتطوير العقاري لم تستغل بعد بالشكل الكافي.

وأوضح صبور أن الأهلي صبور تطور استراتيجيات البيع بشكل متواصل بما يتناسب مع تطور السوق، مؤكداً أن التحالف مع مطورين آخرين بات جزءاً رئيسياً من النموذج الاستثماري، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة خلال العام الماضي عبر شراكات مع مطورين محليين.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 مستمر خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.