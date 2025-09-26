

طبقت شركة SCKYLERS للتطوير نظام دفع مبتكر لأول مرة في السوق العقاري المصري، من خلال مشروعها الأحدث "OC" الذي يضم مكاتب وعيادات فاخرة كاملة التشطيب.



وأوضح محمد عبدالفتاح رئيس القطاع التجارى للشركة أن النظام الجديد CLPP يعتمد على خطة سداد استثنائية من خلال دفع اقساط بنسب توازى نسب البناء، والتي تتيح للعميل دفع الأقساط وفقًا لمعدلات الإنشاء الفعلية بالمشروع، بما يعكس أعلى درجات الشفافية والثقة بين المطور والعميل.



وأكد عبدالفتاح أن النظام الجديد يطبق لأول مرة فى السوق المصرى ويجسد معايير عالمية تقوم على الشفافية، الثقة، والاستدامة، مشيرا إلى أن مشروع "OC" لا يقتصر فقط على كونه مركزا إداريا وتجاريا طبيا تم تصميمه وفقا لأعلى معايير الجودة ، بل يمثل نموذجا لأسلوب حياة عصري متكامل ، يجمع بين التصميم المتميز وأنظمة الدفع الذكية.



وأوضح رئيس القطاع التجارى للشركة إن إطلاق هذا النظام يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتغيرات السوق، ليصبح "OC" عنوانًا لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر ، ويعكس مدى قدرة وملاءة الشركة ماليا على الايفاء بجميع التزاماتها والانتهاء بشكل سريع من تنفيذ المشروع ، بالإضافة إلى توفير أنظمة سداد أخرى متعددة تلبى مختلف رغبات عملائهم تصل إلى ١٠ سنوات.



وأضاف عبدالفتاح أن الشركة تتبنى فكرا استثنائيا في توفير امتيازات مبتكرة لكل عملائها، من خلال تعاقد الشركة مع شركة AXA للتأمين لتقديم حماية متكاملة للعملاء ضد مخاطر عدم السداد ، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر فى العام الواحد فى حال تعرض احد العملاء لضرر صحى ما ، لمساندة العميل وتقديم دعم شامل له فى هذه الحالة مما يمثل نقلة نوعية في حماية استثمارات العملاء وتقديم تجربة شراء أكثر أمانًا، مشيرا إلى أن هذه الامتيازات سيتبعها خلال الفترة المقبلة تقديم أفكار ابتكارية أخرى لأنظمة سداد مرنة ومبتكرة وخطط دفع ذكية جديدة سيتم تنفيذها لأول مرة فى السوق المصرى لتقديم خدمة جديدة فى طرق السداد لتلبية رغبات كافة عملائهم.



وأعرب محمد أبو علم نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجارى بشركة AXA، عن سعادته بهذا التعاون الذى يعكس مدى تقدير شركة SCKYLERS لعملائها، وحرصها على توفير أقصى درجات الاطمئنان لهم من خلال حلول مبتكرة لا تقتصر على تسهيلات السداد فقط، بل تمتد إلى ضمان جودة حياتهم وراحتهم النفسية.



مشيرا الى انه بموجب هذا التعاقد، تلتزم شركة AXA بالتعاون مع شركة SCKYLERS بسداد الأقساط المستحقة على العملاء نيابة عنهم في حال تعرضهم لظروف صحية طارئة تستدعي دخول المستشفى لثلاثة أيام أو أكثر، وذلك بحد أدنى شهر و أقصى ثلاثة أشهر سنويًا، وبدون أي أعباء أو تكلفة إضافية على العميل أو سعر الوحدة ، كما يحصل كل عميل فور التعاقد على كشف طبي شامل مجاني داخل عيادات "One Health" التابعة لشركة AXA، كهدية خاصة بمناسبة طرح المشروع.



وأكد أبو علم أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام شركة سكايلرز بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها، وتقديم نموذج جديد من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز من ثقة السوق في القطاع العقاري المصري ، مؤكدا تقديرهم الكبير لما تقدمه الشركة من أفكار وحلول مثالية تحقق الأمان والاطمئنان لعملائها.



ويعتبر مشروع " OC " باكورة اعمال شركة " SCKYLERS " بالسوق المصرى والتى تمتلك سنوات خبرة فى مجال الانشاءات والتطوير تمتد لنحو ٢٥ عاما ، عبارة عن مشروع ( ادارى – تجارى ترفيهى – طبى ) بمحور طريق السويس، ليكون الوجهة التجارية والثقافية الأكثر تميزًا بشرق القاهرة والذى يقدم تجربة تنفيذ وتشغيل غير مسبوقة من خلال توفير مكاتب إدارية عصرية بمساحات متنوعة وخدمات إدارية متكاملة من غرف اجتماعات واستقبال ومحلات تجارية ومطاعم وكافيهات لأعلى العلامات التجارية بالإضافة إلى اهتمام الشركة بالتركيز على المساحات الطبية للمشروع المجهزة بالكامل والتى صممت وفقا لأعلى المعايير المتعارف عليها.



كما يتيح المشروع منظومة متكاملة من الخدمات تشمل خدمة العملاء وموظفين استقبال للجزء الإداري ، وغرف الاجتماعات ، مركز للياقة البدنية ، واماكن لاصطفاف السيارات ، بالإضافة إلى تقديم أنشطة ثقافية وتجارية ، ومنطقة متكاملة للأطفال توفر انشطة تعليمية وترفيهية متكاملة بمساحات غير مسبوقة بالإضافة الى كبرى العلامات العالمية في الموضة والمطاعم والمقاهي ، ومناطق شبابية وثقافية مبتكرة تشمل عدد من الفعاليات المتخصصة بشكل مستمر .