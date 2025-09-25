الأهلي صبور 2025… رؤية تتجدد وريادة تترسخ

إعلان تحريري

على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، لم تكن رحلة الأهلي صبور مجرد بناء مشروعات عقارية، بل صناعة تجارب حياة متكاملة ترسّخ معنى التميّز والريادة. وجاء عام 2025 ليكون شهادة حيّة على نجاح استراتيجية الشركة المتطورة، حيث انعكس هذا النهج في كل ممارساتها ومفاهيم مشروعاتها، مقدّمًا حلولًا مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتنبأ بطموحاتهم المستقبلية. واليوم، بعد أن حوّلت خبرتها الممتدة إلى إنجازات تُحاكي الطموحات، تبرز الأهلي صبور مكانتها كخيار أول لكل من يبحث عن استثمار يضمن العائد، أو منزل يُجسّد الطموح، أو تجربة حياة استثنائية ترتقي فوق التوقعات.

أربع ركائز… فصل جديد من قصة نجاح الأهلي صبور في 2025

شكّل عام 2025 نقطة تحوّل محورية في مسيرة الأهلي صبور، إذ جسّد قوة استراتيجيتها المتطورة وقدرتها على تحويل الرؤية طويلة المدى إلى إنجازات ملموسة أعادت صياغة مشهد التطوير العمراني. وجاء هذا النجاح ثمرة أربعة ركائز رئيسية: بناء شراكات تخلق قيمة، اختيار وجهات استراتيجية واعدة، ابتكار مفاهيم مشروعات متجددة، والتوسع الإقليمي بتصدير الخبرة المصرية. هذه الركائز لم تُعزّز مكانة الشركة فحسب، بل رسّخت ريادتها كمطوّر قادر على تحويل خبرة ثلاثة عقود إلى قوة متجددة تصنع قيمة حقيقية ومستدامة للعملاء والمجتمع.

الركيزة الأولى: الشراكات القوية… من المنافسة إلى التكامل

في عام 2025، برزت استراتيجية الشراكات القوية كأحد أهم محاور نجاح الأهلي صبور، حيث رسّخت الشركة نهجًا جديدًا يقوم على التكامل والتعاون بدلًا من المنافسة المباشرة. لم تعد السوق العقارية مجرد ساحة للمنافسة أو ميدانًا لتوزيع الحصص، بل مساحة لخلق قيمة مضافة أوسع أثرًا، تنعكس على جودة المنتج النهائي وتعزّز تجربة العملاء.

اختيار الشركاء المناسبين كان العامل الحاسم في هذا التحول؛ إذ جمعت كل شراكة بين خبرات متكاملة وموارد متبادلة ورؤى منسجمة. وقد أثبتت التجارب الأخيرة في الساحل الشمالي جدوى هذا النهج، حيث أثمرت تحالفات استراتيجية انعكست بشكل مباشر على الأفكار المبتكرة للمشروعات، وجودة المنتج النهائي، وأثرت تجربة العملاء، ورسخت قيمة المشروعات في السوق.

هذا التحول لم يكن مجرد خيار تكتيكي، بل بداية لحقبة جديدة في القطاع العقاري، تقوم فيها الشراكات الاستراتيجية بدور المحرك الرئيسي للابتكار، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتوسيع نطاق الأثر. وهو ما رسّخ مكانة الأهلي صبور كمطوّر رائد يفتح الطريق أمام نموذج جديد للنجاح القائم على قوة التعاون.

الركيزة الثانية: الوجهات الاستراتيجية… جوهر الرؤية وعامل النجاح الثابت

على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، ظلّ هناك قاسم مشترك وراء نجاحات الأهلي صبور: القدرة على اختيار الوجهات الاستراتيجية؛ الاستثمار في مواقع ذات فرص نمو مستدام وطلب طويل الأمد. هذه الرؤية الاستباقية لم تكن مجرد قرار استثماري، بل ركيزة رسّخت مكانة الشركة كمطوّر يسبق السوق بخطوة.

في مستقبل سيتي شرق القاهرة، تمتلك الأهلي صبور أكبر محفظة أراضٍ في المدينة تمتد على أكثر من 1,000 فدان عبر 7 مشروعات كبرى، لتصبح أول مطوّر يرسّخ مجتمعًا متكاملًا شهد دخول أولى العائلات للسكن. وخلال هذا العام، عززت الشركة ريادتها بإطلاق مشروع At East على آخر قطعة أرض في المرحلة الأولى، مقدّمة من خلاله مفهوم Roofscape Apartments كابتكار غير مسبوق يوفّر مساحات خاصة فوق المنازل مجهزة كمراكز اجتماعية وترفيهية، لترسي بذلك معايير جديدة للتجربة السكنية العصرية.

وعلى الساحل الشمالي، رسّخت الشركة حضورها في رأس الحكمة وسيدي حنيش، وهما من أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية الواعدة. ففي سيدي حنيش، أطلقت الشركة مشروع Summer ثم كشفت في بداية هذا العام عن مرحلته الثانية Summer Vibes كوجهة عائلية متكاملة تضم تصميمات عصرية ومرافق شاملة. واليوم، بلغت محفظة أراضي الشركة في المنطقة 1,222 فدانًا، لترفع رصيدها إلى 5 مشروعات كبرى – بعد إطلاق مشروعين جديدين خلال أقل من شهرين فقط في عام 2025 (YOUD) وTen Islands) – لتؤكد الأهلي صبور التزامها طويل الأمد بتحويل الساحل إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية.

الركيزة الثالثة: المفاهيم الجديدة.. إعادة تعريف التجربة العمرانية

اختيار الوجهة كان البداية، لكن القيمة الحقيقية تتجلى في المفاهيم المبتكرة التي تصنع الفرق. وهنا برزت قدرة الأهلي صبور على تقديم نماذج جديدة للحياة العصرية، حيث لا تقتصر التجربة على المباني والوحدات، بل تمتد لتشمل فلسفة متكاملة تُراعي تنوّع أنماط الحياة واحتياجات مختلف الفئات؛ من العائلات الكبيرة والصغيرة، إلى الشباب ، أو حتى الأفراد الراغبين في استثمار ذكي ووجهة تلبّي أسلوب حياتهم المتطور.

YOUD – مجتمع ذكي برؤية مبتكرة

في رأس الحكمة، إحدى أكثر مناطق الساحل الشمالي جذبًا للاستثمار والنمو، جاءYOUD بالشراكة مع شركة "جدار" العقارية ليعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة. وما يميّزه لا يقتصر على الموقع فقط، بل يشمل أيضًا رؤية تصميمية استثنائية في توزيع الأرض؛ فعلى مساحة 164 فدانًا، خُصصت 50 فدانًا للشاطئ، و114 فدانًا للوحدات السكنية، إلى جانب المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء، مع واجهة شاطئية تمتد بطول 1,050 مترًا. ولا يتجاوز البناء فيه 12% فقط، تاركًا 88% للمساحات الخضراء والخدمات. أما المخطط المتدرج عبر ستة مستويات بارتفاعات تتراوح بين 20 و42 مترًا، فيضمن إطلالات بانورامية متميزة وخصوصية عالية. يمكن تلخيص فلسفة YOUD في عبارة واحدة: "أينما كنت، ستظل المستطحات المائية في مجال رؤيتك."

– ten islands امتلك شاطئك الخاص لأول مرة في مصر

على نفس الامتداد، جاء ten islands بالتعاون مع ريدي جروب العقارية ليقدم تصميم استثنائي يقدّم لأول مرة في مصر تجربة ساحلية تمنح كل وحدة شاطئها الخاص. ويتميّز المشروع بوجود مجموعة من البحيرات الرملية الممتدة بطول 10 كيلومترات، وقد استُلهم اسم المشروع من ماستر بلان فريد يقسّم هذه البحيرات إلى عشر جزر، ليشكّل بذلك مجتمعًا حصريًا من الفيلات فقط، يتميز بالخصوصية المطلقة والابتكار في التخطيط والتصميم الذكي الذي يخاطب احتياجات العائلة المعاصرة.

أما التصميم المعماري فمستوحى من الطراز الكاليفورني، ليمنح المشروع مزيجًا نادرًا من الخصوصية والتجربة البحرية الفريدة، ما يضع الأهلي صبور في موقع الريادة عبر تقديم مفهوم ساحلي يوازي أرقى التجارب العالمية.

The Mornings – أول مشروع Own-to-Rent في مصر

في قلب القاهرة الجديدة، أطلقت الأهلي صبور مشروع The Mornings كأول نموذج "Own-to-Rent" في مصر، بالتعاون مع شركة BirdNest الرائدة في إدارة وتأجير الوحدات. هذه الشراكة الاستراتيجية لا تقتصر على خدمات التأجير أو الإدارة التشغيلية فحسب، بل تمتد لتشمل مرحلة تطوير المشروع ذاته، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة لكل من المالك والمستأجر.

وبفضل ذلك النموذج المبتكر، يتمكن المستثمر من تحقيق دخل ثابت بمجرد سداد 55% من قيمة الوحدة خلال 3.5 سنوات، مع مرونة سداد الجزء المتبقي من العوائد الإيجارية، ليحظى بتجربة تملّك واستثمار ذكية، آمنة، وخالية من الأعباء التشغيلية. ليصبح The Mornings نموذجًا استثماريًا يلبي متطلبات الأجيال الجديدة الباحثة عن قيمة مضاعفة.

الركيزة الرابعة: التوسع الإقليمي ونقل المعرفة

امتد نجاح الأهلي صبور خارج مصر عبر مشروع وادي زها في سلطنة عُمان، بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية. ويُعد المشروع الأول إقليميًا للشركة، وجزءًا من خطة لتطوير ثلاثة مشروعات كبرى على مساحة 100 فدان باستثمارات تبلغ 440 مليون ريال عُماني، في خطوة محورية نحو نقل خبرتها للأسواق الواعدة.

يقع المشروع في قلب مدينة السلطان هيثم – أول مدينة ذكية متكاملة في السلطنة – ويجسد مفهوم المجتمعات الذكية والمستدامة بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040. ومن خلال تصميم معماري يوازن بين الحداثة والطبيعة، يعكس المشروع قدرة الأهلي صبور على تقديم نموذج متكامل للتميز العقاري يتجاوز حدودها المحلية.

2025… عام ترسيخ الريادة والانطلاق للمستقبل

أثبت عام 2025 أنه ليس مجرد محطة في مسيرة الأهلي صبور، بل علامة فارقة رسّخت ريادتها محليًا وأطلقت حضورها إقليميًا. فمن الشراكات الاستراتيجية، إلى اختيار الوجهات الواعدة، إلى ابتكار مفاهيم جديدة تعيد تعريف التجربة العمرانية، وصولًا إلى نقل خبرتها إلى أسواق المنطقة، تواصل الشركة صياغة معايير جديدة للمستقبل العقاري.

بهذا النهج، تثبت الأهلي صبور أنها ليست فقط مطوّرًا عقاريًا رائدًا، بل قوة محركة تصنع المستقبل العمراني في مصر والمنطقة، وتفتح أمام عملائها ومستثمريها آفاقًا أوسع للثقة والفرص والنمو.