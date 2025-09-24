· مشروع أزهى رأس الحكمة: بمقدم يبدأ من 5% عند التعاقد وأقساط متساوية تصل إلى 10 سنوات

· مشروع أزهى العين السخنة: مقدم يبدأ من 5% مع خطط سداد مرنة

*إعلان تحريري:

أعلنت شركة مدار للتطوير العقاري عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب مصر 2025، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث تستعرض محفظتها المتنوعة من المشروعات في القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. وتأتي هذه المشاركة لتجسد استراتيجية الشركة القائمة على تعزيز حضورها في كبرى الفعاليات العقارية، بما يتيح لها التواصل المباشر مع العملاء والمستثمرين والتعريف بمشروعاتها المتكاملة التي تجمع بين السكن الراقي والعائد الاستثماري المستدام. كما تبرز هذه الخطوة التزام مدار بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تمنح عملاءها فرصًا أوسع للامتلاك والاستثمار، مع الحرص على تطوير مشروعات متكاملة تمزج بين الموقع المتميز، التصميم العصري، والمرافق الحديثة، بما يعزز من مكانتها كأحد أبرز مطوري السوق العقاري المصري.

وتعرض مدار للتطوير العقاري خلال فعاليات المعرض ثلاثة من مشروعاتها الكبرى؛ حيث يبرز مشروع «كنز» في الشيخ زايد الجديدة كأحدث إضافة لمحفظة الشركة في غرب القاهرة، ممتدًا على مساحة 200 فدان وباستثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه. يتميز المشروع بانخفاض الكثافة البنائية إلى 12% فقط من إجمالي المساحة، مع أكبر حديقة مركزية فى القاهرة الكبرى تمتد على مساحة 65 فدانًا خالية من السيارات، إلى جانب ما يقرب من 1,500 وحدة سكنية متنوعة وفندق خمس نجوم يُطرح لأول مرة في مصر تحت علامة عالمية مرموقة.

ويأتي مشروع أزهى رأس الحكمة ليؤكد مكانة مدار للتطوير العقاري كأحد أبرز المطورين في الساحل الشمالي، حيث يمتد على مساحة 250 فدانًا عند الكيلو 214 من طريق الإسكندرية – مرسى مطروح في قلب خليج راس الحكمه باستثمارات تقديرية تبلغ 20 مليار جنيه. يتميز المشروع بمسطحات خضراء ومائية تصل نسبتها إلى 86%، وشاطئ بطول 750 متر إضافة إلى بحيرات على مساحة 45 فدانًا وفندق خمس نجوم ومنطقة تجارية متكاملة. وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا لافتًا ببيعها بالكامل خلال 48 ساعة فقط من طرحها، ويتيح العرض الحالي في المعرض التملك بمقدم 5% عند التعاقد مع أقساط متساوية تصل الى عشر سنوات.

أما مشروع أزهى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، فيمتد على مساحة 400 فدانًا ويضم أكثر من 1,800 وحدة سكنية ما بين شاليهات وفيلات وتاون هاوس، إضافة إلى فندق «تانوك» الفاخر الذي يجسد خبرة الشركة في قطاع الضيافة. ويتميز المشروع بشاطئ خاص بطول 700 متر، وبحيرة لاجون على مساحة 52 فدانًا، وحديقة مركزية، وأكبر صالة رياضية في العين السخنة. ويمنح العرض المطروح في سيتي سكيب العملاء فرصة التملك بمقدم 5% فقط مع خطط سداد مرنه.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري: "يُعد معرض سيتي سكيب حدثًا محوريًا بالنسبة لنا، فهو ليس مجرد منصة للتعريف بمشروعاتنا، بل فرصة استراتيجية تؤكد على التزامنا بدعم المصريين لامتلاك وحدات عقارية مميزة، حيث نرى في القطاع العقاري ملاذًا آمنًا للاستثمار والادخار بفضل عوائده المرتفعة والمضمونة لذا نحرص دائمًا على أن ترتبط مشاركاتنا بعروض مبتكرة وخطط سداد مرنة تمنح العملاء فرصًا أوسع للتملك والاستثمار في مشروعاتنا المتنوعة، بما يضمن لهم تحقيق قيمة مضافة وعائد استثماري مجزٍ."

وأضاف أهاب: "نجاحنا في الساحل الشمالي والبحر الأحمر يبرهن على قدرتنا على التوسع المدروس وتقديم قيمة استثمارية وسكنية في كل مشروع. إن تنوع أعمالنا يعكس التزامنا بتطوير مجتمعات متوازنة، تحقق أعلى معايير جودة الحياة وتعمق الإحساس بالانتماء، مما يعزز مكانة 'مدار' كقوة رائدة في القطاع العقاري المصري”

جدير بالذكر أن مدار للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات كبرى تشمل «كنز» في زايد الجديدة، و«أزهى العين السخنة»، و«أزهى رأس الحكمة»، بمساحات تتجاوز 1000 فدان مع أكثر من 3,000 وحدة، ساهمت في تحقيق مبيعات تجاوزت 40 مليار جنيه خلال أقل من عشر سنوات. تستفيد مدار للتطوير العقاري من الخبرات المكتسبة من شركتها الشقيقة مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز" الرائدة في قطاع الضيافة والفنادق حيث تمتلك أكثر من 25 فندقا ومنتجعا سياحيا يضموا أكثر من 8000 غرفة، بما يعزز من قدرتها على تطوير وجهات سياحية متكاملة تدعم مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات على خريطة السياحة العالمية.