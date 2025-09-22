غلق وتشميع 18 محلًا مخالفًا بمول الخمائل واستمرار الحملات في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة6 أكتوبر، استمرار الحملات المكثفة لغلق وتشميع المحلات التجارية التي تعمل دون تراخيص تشغيل، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهادفة إلى مواجهة جميع أشكال المخالفات والتعديات والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن حملة مشتركة قادها المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وشرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ18 قرار غلق وتشميع لمحلات تجارية غير مرخصة داخل مول الخمائل، إلى جانب رفع الإشغالات والتعديات بالطريق العام.

وشدد مصطفى على أن تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، يعرض صاحبه لعقوبات مشددة، تشمل غرامةً ماليةً لا تقل عن20 ألف جنيه، ولا تتجاوز50 ألف جنيه، والحبس لمدة تتراوح بين6 أشهر وسنة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب القانون رقم68 لسنة2016 والمعدل بالقانون154 لسنة 2019، كل مَن يزيل الشمع الأحمر دون تصريح، بالحبس مدة لا تزيد على6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين5 و10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتَين.

وأكد رئيس جهاز مدينة6 أكتوبر أن الحملات مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات، مع الترحيب بالمستثمرين وأصحاب الأنشطة المرخصة، لافتًا إلى أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي للجهاز، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، مع عدم التهاون مع أية محاولات للتحايل على القانون.

