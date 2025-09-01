كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الإسكان أن زيارته تأتي في إطار المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظة بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات الإسكان، مشددًا على استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم لأهالي الإسماعيلية وتلبية احتياجاتهم.

من جانبه، أعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة، موضحًا أنه تم استعراض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي والتحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن التنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإسكان ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تحسين المعيشة وتوفير بيئة حضارية لائقة.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الإسكان بمواصلة التنسيق وتذليل أي معوقات تعترض المشروعات الجارية، إلى جانب إعداد حصر بالاحتياجات المستقبلية لتنفيذ مشروعات جديدة تخدم مواطني الإسماعيلية.

اقرأ أيضاً:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة