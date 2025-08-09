رابط الحجز.. 11 صورة لشقق الإسكان المتوسط ضمن سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل، والمتقدمين على مدينة 6 أكتوبر، غدًا الأحد 10 أغسطس 2025.

كما قرر صندوق الإسكان تخصيص يوم الاثنين 11 أغسطس للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، ويوم الثلاثاء 12 أغسطس للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في الغردقة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر حجز الشقق في (الدقهلية: جمصة) و(دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) و(الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة)، يوم الثلاثاء 12 أغسطي أيضًا.

وخصص صندوق الإسكان، يوم الأربعاء 13 أغسطس، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز خلال الفترة المخصصة لهم.

