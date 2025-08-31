كتب- أحمد الجندي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 17 قطعة أرض حرفية بمساحة 300 متر للقطعة بالحي السابع بمدينة المنيا الجديدة، إضافة إلى طرح حق استغلال 53 ورشة حرفية بمساحات تتراوح من 13 إلى 29 م² بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز الخدمات بالمدن الجديدة.

وأوضح جهاز مدينة المنيا الجديدة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الجهاز، مع إمكانية المعاينة على الطبيعة خلال أوقات العمل الرسمية، على أن يتم البيع من خلال جلسة مزاد علني تعقد يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.

ومن جانبه، ذكر جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن الورش ستخصص بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات، من خلال مزادين علنيين يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى إمكانية المعاينة على الطبيعة خلال المواعيد الرسمية، مع إتاحة كراسات الشروط بمقر الجهاز.

