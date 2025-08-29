إعلان

موعد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة

10:53 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
    موعد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة (3)
    موعد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة (2)
    موعد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة (4)
كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بداية من يوم الأحد المقبل 31/8/2025، وحتى يوم الأحد 21/9/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 75، يوم الأحد 31/8/2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/9/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4/9/2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7/9/2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9/9/2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11/9/2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم وحدات العمارة 131، يوم الأحد 14/9/2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16/9/2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17/9/2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18/9/2025، لافتاً إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد 21/9/2025، لافتا الي أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مشروع جنة القاهرة الجديدة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة
