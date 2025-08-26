طرح شقق سكن لكل المصريين 7.. الإسكان: بيع 207 آلاف كراسة شروط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عن بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط ضمن المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7، كما قام أكثر من 144 ألف مواطن بتسجيل الطلب ورفع المستندات وقام أكثر من 109 آلاف منهم بسداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، وجاءت مدينة حدائق العاصمة في مقدمة المدن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وتليها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وبحسب بيان، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة الرغبة في تعديل بيانات الطلب أثناء التقديم بإعلان سكن لكل المصريين 7 على بوابة مصر الرقمية، يمكن القيام بذلك من خلال الرجوع إلى أي من مراحل إدخال البيانات مثل مرحلة بيانات السكن، مرحلة بيانات الزوج أو الزوجة (إن وجدت)، مرحلة بيانات الأبناء (إن وجدوا)، ومرحلة بيانات العمل، ويتم ذلك عن طريق الضغط على خيار الرجوع إلى البيانات الأساسية من أي مرحلة من المراحل السابقة، حيث يتم العودة مباشرة إلى مرحلة إدخال البيانات الأساسية، كما يمكن إجراء التعديل من خلال الضغط على زر تعديل البيانات في مرحلة الملخص للرجوع إلى البيانات الأساسية وإجراء التعديلات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لسداد مقدم جدية الحجز، فيتم إتمام السداد خلال ٢٤ ساعة من الانتهاء من تسجيل الطلب على بوابة مصر الرقمية. وفي حالة تسجيل الطلب في آخر يوم للإعلان، يتم إتاحة السداد خلال ٢٤ ساعة من غلق باب الإعلان.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يجب التأكد قبل الضغط على خيار إلغاء الطلب، حيث إن تنفيذ هذه الخطوة يؤدي إلى إلغاء جميع الخطوات السابقة وحذف كافة البيانات المدونة في الطلب نهائيًا.

وتم مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين وحتى يوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

