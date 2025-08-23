جلسة جمعية المطورين.. محمد علام يشدد على ضرورة مواكبة السوق بخطط واضحة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، وعضو جمعية المطورين العقاريين، إن نجاح أي مطور عقاري يبدأ من وضع استراتيجية واضحة للشركة ولكل مشروع جديد قبل الشروع في تنفيذه، مشددًا على أن هذه الاستراتيجيات ينبغى أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه السياسات التسويقية والبيعية، بما يضمن أفضل تنفيذ للمشروع وبما يتواكب مع متغيرات السوق.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية المطورين العقاريين على هامش فاعليات الجمعية العمومية السنوية، والتي جاءت بعنوان "كيف يواكب المطور التغير؟".

وناقشت الجلسة، التي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس الجمعية، آليات مسايرة المطورين العقاريين لمتغيرات السوق العقارية؛ بما يضمن الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.

وأضاف علام، خلال كلمته، أن دراسة الوضع المالي للشركة وتحليل البيانات المتاحة بشكل صحيح، يمثلان عاملَين أساسيَّين لاتخاذ قرارات دقيقة، لافًتا إلى أنه على أي رئيس شركة أن يكون ملمًّا بكل تفاصيل شركته، ولديه رؤية وقدرة حقيقية على اتخاذ القرار وإدارة شركته بكفاءة.

وأشار علام إلى أهمية التزام المطور بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة وبالجودة التي وعد بها العملاء، مؤكدًا أن خدمة ما بعد البيع لا تقل أهمية عن التسليم، إذ تعكس مدى التزام الشركة واستمرارية العلاقة الإيجابية مع العملاء.

