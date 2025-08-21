إعلان

وزير الإسكان يلتقي رئيس وأعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر لبحث مقترحاتهم

03:40 م الخميس 21 أغسطس 2025

جانب من الاسكان

كتب – عمرو صالح:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وعدد من أعضاء الجمعية، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث الطلبات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الجمعية.

واستمع الوزير إلى مداخلات أعضاء الجمعية، حيث تناولت المناقشات موقف مشروع الإسكان التابع للجمعية بمدينة حدائق أكتوبر، وما تم تنفيذه من أعمال المرافق والخدمات والعمارات السكنية، إلى جانب عرض أبرز المعوقات التي تواجه المشروع للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأحد المشروعات التجارية بالمدينة.

ووجه وزير الإسكان باستمرار التنسيق بين الوزارة والجمعية لضمان سرعة إنجاز المشروعات، مع تذليل أي تحديات قد تواجهها.

وفي ختام اللقاء، أكد الشربيني أهمية الدور الذي تلعبه جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة، باعتبارهم شركاء في عملية التنمية، مشددًا على حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف الشرائح، بما يسهم في دفع معدلات التنمية في القطاعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني
