كتب- محمد عبدالناصر:

قال هاني قطط، نائب رئيس المبيعات الدولية بشركة داماك العقارية الإماراتية، إن الشركة حققت مبيعات خلال العام الجاري بنحو 32 مليار جنيه موزعة على 13 ألف وحدة.

وأضاف "قطط"، أن مبيعات الشركة للمصريين خلال العام الجاري بلغت 5 مليارات جنيه، فيما كانت مبيعات الشركة عام 2024 للمصريين فقط 11 مليار جنيه.

وتابع: السوق المصري يمثل أهمية كبيرة للشركة، وذلك في ظل الإقبال الذي تشهده من قبل عملاء مصريين على شراء وحدات في مشروعاتها".

وأضاف أن الشركة تستهدف نموا في المبيعات لعملاء مصريين بنهاية 2025 تتراوح بين 15 و20%، وهو ما سيتم التحرك لتحقيقه عبر افتتاح مكتب دائم لها في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح قطط أن داماك تعتمد على استراتيجيات تسويقية نشطة للوصول إلى العملاء، منها برنامج "Fly In" الذي يوفر رحلات وإقامة لزيارة دبي ومشروعاتها قبل الشراء، بجانب حلول رقمية مثل تطبيق "داماك 360" للحجوزات و"داماك ليفينج" لإدارة الوحدات بعد التسليم.

وتضم محفظة الشركة نحو 50 ألف وحدة تحت الإنشاء، وقد سلمت أكثر من 48 ألف وحدة، كما جاءت في المرتبة الثانية من حيث المبيعات بسوق دبي خلال 2024، وتعمل حاليًا في 10 أسواق عبر العالم.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7