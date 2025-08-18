جهاز حدائق العاصمة يطرح محلات وصيدلية للبيع بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن طرح عدد 6 محلات تجارية وصيدلية واحدة للبيع بالمزاد العلني، وذلك بمنطقة 2350 فدان بالمدينة.

وأكد الجهاز أن كراسة الشروط والمواصفات يتم الحصول عليها من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا (غير شامل الضريبة المضافة)، مع سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 25,000 جنيه لكل محل أو صيدلية.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمقر الجهاز، حيث يتم سداد باقي قيمة المحل أو الصيدلية بعد رسو المزاد وفقًا للقواعد المحددة من قبل الهيئة.

يأتي هذا الطرح في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أنشطة خدمية وتجارية متكاملة داخل مدينة حدائق العاصمة، وتلبية احتياجات قاطنيها ضمن مخطط تنموي شامل.

