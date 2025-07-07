الإسكان المتنوع.. موعد الحجز الإلكتروني لشقق بنك التعمير

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، في الحجز الإلكتروني وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (الإسماعيلية - اهالينا - بشاير) يوم 3 أغسطس المقبل الساعة الـ10 صباحا وحتى يوم 4 أغسطس الساعة 11.59 مساء.

ويتم تخصيص الشقق لمن سدد مقدم جدية الحجز البالغ 150 ألف جنيه، من خلال الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

وجاءت أسعار الشقق على النحو التالي:

1- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة، سجل سعر المتر 12 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 164 متر، مليون و970 ألف جنيه.

2- مدينة السلام طرح 3212 وحدة، سجل سعر المتر 20 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 متر، مليون و800 ألف جنيه.

3- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة، سجل سعر المتر 25 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 متر، 2 مليون و250 ألف جنيه.

4- طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية، سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 110 متر، مليون و650 ألف جنيه.

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