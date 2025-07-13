كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد من المدن الجديدة، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وشدد الوزير، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال، وتكثيف الجهود بالمواقع المختلفة، مع دفع العمل في مشروعات الخدمات والمرافق بالتوازي مع العمارات السكنية، لضمان تسليم الوحدات للمواطنين في التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة.

العاشر من رمضان.. تقدم ملحوظ في التنفيذ

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برفقة مسئولي الجهاز وممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ وحدات بحي النرجس - المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة 298 عمارة بإجمالي 7152 وحدة سكنية، فيما تضم المرحلة السادسة 240 عمارة تحتوي على 5760 وحدة، بمساحة 90 مترًا للوحدة، وجميعها كاملة المرافق، وقد وصلت نسب التنفيذ إلى مراحل متقدمة.

أكتوبر الجديدة.. تنمية عمرانية متكاملة

في مدينة أكتوبر الجديدة، أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز المدينة، أن المرحلة السادسة من المبادرة "سكن لكل المصريين" تتضمن نحو 55 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 14 ألف وحدة ضمن مشروع "الإسكان الأخضر" الذي يتم تنفيذه وفق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن منطقة غرب المطار بالمدينة تضم نحو 104 آلاف وحدة سكنية تم تنفيذها أو جارٍ العمل بها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه في قطاع الإسكان فقط، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والمرافق التي تتخطى 20 مليار جنيه، ما يجعل من أكتوبر الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة.

وقام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة التنفيذ، شملت أعمال الأساسات والهيكل الخرساني، والتشطيبات الداخلية والخارجية، مع مراجعة الواجهات المعمارية وتنسيق الألوان.

أسيوط الجديدة.. التزام بالجداول الزمنية

في مدينة أسيوط الجديدة، تفقد المهندس ياسر عبد الله، رئيس الجهاز، مشروعات الإسكان بموقع 26 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، حيث يجري تنفيذ عدد من عمارات "سكن لكل المصريين".

وشدد خلال جولته على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة التشطيبات والمرافق، لضمان تسليم الوحدات للمستفيدين في المواعيد المحددة.

قنا الجديدة.. مشروعات على وشك الانتهاء

في قنا الجديدة، تابع المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس الجهاز، نسب التنفيذ بعدد من مواقع المشروع في منطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية، حيث شارفت أعمال التشطيب على الانتهاء في وحدات بمساحة 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وكذلك وحدات أخرى بمساحة 75 مترًا (2 غرفة وصالة).

كما تم تفقد أعمال تنسيق الموقع العام، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستحقين.

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