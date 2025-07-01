ارتفعت 37%.. تطورات أسعار الشقق في أكتوبر والشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

تطورت أسعار الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، رغم التباطؤ في البيع والشراء خلال حاليا، ومن خلال التقرير التالي نرصد أسعار الوحدات السكنية في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد.

مدينة 6 أكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر تتنوع أسعار العقارات نتيجة اتساعها وكثرة الأحياء بها، ووصل سعر أقل متر لـ 11 ألف إلى 14 ألف جنيه في مناطق مثل التوسعات الشمالية ومحور البوليفارد وجمعية المستثمرين، وهذا السعر لوحدات نصف تشطيب.

بينما ارتفع السعر لـ 25 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه في مناطق مثل غرب سوميد والتوسعات الشرقية وبعض كمبوندات الخاصة، ورغم تراجع الطلب لـ 24% في مدينة 6 أكتوبر إلا أن السعر ارتفع 37% وفقا لمؤشر عقار ماب.

الشيخ زايد:

ووصل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد لـ 22 ألف وحتى 25 ألف جنيه في مناطق مثل الحي الـ 11 والمناطق الفرعية من المدينة والحي الـ 13.

أما في شارع البستان والحي الـ 10 و7 سجل متوسط سعر المتر 28 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه.

وفي التوسعات الجديدة ومناطق زايد الجديدة سجل سعر المتر 30 ألف وحتى 40 ألف جنيه، ويكون هنا وفقا لحجم المشروع والخدمات المقدمة به.

وتراجع الطلب لـ 9% في مدينة الشيخ زايد إلا أن السعر ارتفع 30% وفقا لمؤشر عقار ماب.

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