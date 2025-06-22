كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنظيم القرعتين العلنيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بمدينة العبور الجديدة، لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز وتم توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بمنطقتي "القادسية" و"الأمل" سابقًا.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتخصيص قطع أراضٍ سكنية للمواطنين لتمكينهم من بناء منازلهم الملائمة، وفقًا للضوابط المعتمدة، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في تقنين أوضاع الكيانات القائمة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العقاري وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مراسم القرعتين أُقيمت بمقر الجهاز بحضور قيادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثل عن مجلس الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين العاملين في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن القرعتين شملتا تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمساحات تتراوح بين 209 و500 متر مربع، وذلك في إطار حرص الجهاز على العدالة والشفافية في التوزيع، وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم. وأضاف أن إجراءات القرعة جاءت بعد مراجعة دقيقة لملفات المستحقين لضمان وصول الحق لمستحقيه.

وفي السياق نفسه، أكد إسماعيل أن الجهاز يعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، لتسليم الأراضي بشكل فوري، بما يضمن جاهزية المناطق للبناء. كما شدد على أن الجهاز ملتزم بتيسير الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

وشهدت فعاليات القرعة حضورًا كثيفًا من المواطنين الذين تابعوا عملية السحب العلني وسط أجواء من الارتياح والفرحة، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور الانتهاء من الإجراءات. وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية، معربين عن ثقتهم في توجهات الهيئة وحرصها على تلبية تطلعاتهم.

واختتم رئيس الجهاز الفعالية بلقاء مفتوح مع المواطنين، استمع خلاله إلى استفساراتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا استمرار التواصل والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بالمناطق المستهدفة.

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