وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتابعان مشروعات المياه والصرف و''حياة كريمة''

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، وشركات التنفيذ، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة تكثيف وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة.

واستعرض الاجتماع المنظومة الحالية لمياه الشرب بالمحافظة، والتي تشمل 197 محطة تنتج نحو 9.89 مليون م³/ يوم، بنسبة تغطية 98%، إلى جانب شبكات النقل والمآخذ، فضلًا عن تركيب أكثر من 81 ألف عداد مسبق الدفع ضمن خطة ترشيد الاستهلاك.

كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي والتي تضم 101 محطة، ويبلغ حجم المياه المعالجة بها نحو 188 ألف م³/ يوم.

وفيما يخص مشروعات "حياة كريمة"، أشار مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن العمل يجرى في 192 قرية ضمن المرحلة الأولى، تشمل توسعات في شبكات المياه والصرف، وإحلال وتجديد الشبكات، وإنشاء محطات جديدة، إلى جانب تنفيذ وصلات منزلية وتأهيل محطات قائمة ودق آبار.

كما تابع الوزير، والمحافظ، الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في المرحلة الأولى، والتي تخدم مراكز العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ودير مواس، حيث تم تنفيذ 10 محطات مياه شرب بإجمالي طاقة 360.6 ألف م³/ يوم، و3 محطات معالجة صرف صحي بطاقة 20 ألف م³/ يوم، إلى جانب 36 مشروعًا متنوعًا لمحطات رفع وشبكات قرى ريفية.

وفي المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، تتابع الهيئة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة 99 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، بالإضافة إلى 8 محطات مياه جديدة ضمن خطة الهيئة الاستثمارية بإجمالي طاقة 87.5 ألف م³/ يوم، و13 مشروع صرف صحي بالقرى، فضًلا عن مشروعات استكمال شبكات الصرف في المناطق الحضرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في ختام الاجتماع، أن الوزارة مستمرة في تعزيز البنية التحتية الخدمية بمحافظات الصعيد، وخاصة المنيا، عبر استكمال مشروعات المياه والصرف الحيوية بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية.

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