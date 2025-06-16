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موعد تسليم دفعة جديدة للفائزين بوحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

10:38 ص الإثنين 16 يونيو 2025

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

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كتب - مصراوي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية، عن تسليم دفعة جديدة " 34 عمارة سكنية" بمشروع جنة بالمرحلة الأولى للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، اعتباراً من يوم الأحد 6/7/2025، وحتى يوم الخميس 7/8/2025، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالمنطقة الثانية بالعمارتين 63 – 64، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات العمارتين 65 – 66، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات العمارتين 67 – 68، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارتين 69 – 70، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارتين 71 – 72، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات العمارتين 73 – 87، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 88 – 89، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارتين 96 – 102، يوم الثلاثاء 15/7/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 16 و 17/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات جنة بالمنطقة الثالثة بالعمارتين 81 – 82، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات العمارتين 83 – 84، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارتين 85 – 86، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات العمارتين 61 – 62، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 69 – 78، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات العمارتين 8 – 19، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 20 – 21، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 22 – 23، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارتين 24 – 79، يوم الخميس 31/7/2025، كما تم تخصيص الأيام من الأحد 3/8/2025 : الخميس 7/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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شريف الشربيني وزير الإسكان مشروع جنة المنصورة الجديدة محمد الغمراوي
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