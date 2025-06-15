تفاصيل استقبال وزير الإسكان نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

كتب- محمد عبد الناصر:

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، Gelsomina Vigliotti نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي؛ لمتابعة مجالات التعاون المشترك في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.

‏واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بـGelsomina Vigliotti، مشيدًا بالتعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 700 مليون يورو.

وأبدت Gelsomina Vigliotti إعجابها بالتقدم في الأعمال بالمشروعات الجارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك ما كان أن يتم إلا نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدةً تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة.

واستعرض اللقاء تقدم الأعمال في مشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر- Egypt Sludge Management preparatory Technical Assistance " والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان، والذي يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الحيوية؛ من بينها حماية الصحة العامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، ودعم القطاع الزراعي، من خلال الاستخدام الآمن والفعال لحمأة الصرف الصحي، وذلك بمنحة تقدر بـ2 مليون يورو.

وأشاد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، في نهاية اللقاء، بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتي تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة في ما يخص ملفات التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن ملفات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، تتمثل في مشروعات: تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية"- مشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم- تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ- تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية"IWSP2 بمحافظات "أسيوط- المنيا- سوهاج- قنا"- توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية- توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان- المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر- المساعدات الفنية لدعم إعداد المشروعات الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط.

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