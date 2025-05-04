وزير الإسكان يستعرض تنفيذ مشروع "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمدينة بني سويف الجديدة، الذي طرحته وزارة الإسكان ضمن أكبر طرح بنحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع "ديارنا" بمدينة بني سويف الجديدة يتضمن إجمالي وحدات 390 وحدة كاملة التشطيب، المرحلة الأولى بمساحات تتراوح من 104م2 : 153م2.

وأوضح المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن مشروع "ديارنا" بالمدينة عبارة عن تجمع عمراني"كمبوند" یحقق الخصوصیة والرفاھیة ویتواءم مع المعدلات التخطيطية الحدیثة بحیث تتوافر بها المسطحات الخضراء لیواكب المشروعات الممیزة بالمدن والمجتمعات العمرانیة الجدیدة، بالإضافة إلى منظومة كاميرات تغطي مساحة الكمبوند بأكمله والتجمع يُحاط بسور حديدي وشجري .

ولفت رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إلى أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب، والكمبوند عبارة عن (23) عمارة سكنية محاطة بسور وبوابات مقسمة إلى (11) عمارة نموذج "A"، و 12 عمارة نموذج "B" وكل عمارة عبارة عن (أرضي + 5 أدوار علوية + والدور الأخير بنتهاوس)، مشيراً إلى أنه تم طرح 15 عمارة بعدد 390 وحدة سكنية.

وقال: يقع المشروع في موقع مميز بمدينة بني سويف الجديدة شرق المنطقة الترفيهية بجوار منطقة "سكن كل المصريين" متوسط الدخل "6 عمارات" وأمام مدرسة دولية مرخصة ويقع المشروع على طريق المنيا/القاهرة الصحراوي الشرقي القديم أمام جامعة النهضة وأمام الإدارة العامة لمرور بني سويف، و على بعد 2 كم من مدينة بني سويف الأم، و1 كم من محور عدلي منصور "المحور الرابط بين طريق الصعيد الحر والطريق الصحراوي الغربي"، ويقع شرق المنطقة السياحية والرياضية (منطقة الفيلات والنوادي الرياضية) .

وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن الخدمات التي ستخدم سكان المشروع : ٣ مدارس دولية، ومدرسة للغات بالحي الأول،بخلاف مدارس تعليم أساسي بالحي الأول (حكومية – تجريبية- والجامعة التكنولوجية بالحي الأول، وجامعة بني سويف – جامعة بني سويف الأهلية – جامعة النهضة ) .

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط من 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة بني سويف الجديدة.

ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

كما أن هناك تكاملا بين الوزارة ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، وإتاحتها على المنصة، عبر الرابط اضغط هنا